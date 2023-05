Man gestoken bij vechtpartij in Noord

Bij een steekpartij bij het Bezaanjachtplein in Noord is vanmiddag een man gewond geraakt. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen.

Gewonde bij steekpartij in Noord Martin Damen

Aan de steekpartij ging een vechtpartij tussen vier personen vooraf. "Daarbij is er eentje geschopt, geslagen en ook gestoken", vertelt een politiewoordvoerder. "Diegene hebben wij aangetroffen op de Banne Buiksloot.

Volgens omstanders ging hij na aankomst van de hulpdiensten lopend de ambulance in. Hij zou in zijn zij zijn gestoken. Volgens de politiewoordvoerder was hij aanspreekbaar.

De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar de drie verdachten die bij de vecht- en steekpartij betrokken waren.