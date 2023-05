Stad nl Binnenskamers bij Snackspert: "Als je gaat zondigen, doe het dan tenminste op een hele goede plek."

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag gaan we Binnenskamers bij Eke Bosman, oftewel Snackspert.

We ontmoeten Eke in zijn stamkroeg café Oranje op de Bilderdijkstraat. Sinds hij in 2015 in Amsterdam is komen wonen is hij hier bijna elk weekend te vinden. Wat maakt dit café nou zo bijzonder voor Eke? "Je drinkt hier geen speciaalbier. Je hoeft niet hip te doen, het is recht toe recht aan. En dat is zo lekker. (…) De charme van een bruine kroeg is een charme die onverwoestbaar is." Als Ajax speelt is Eke hier ook regelmatig te vinden: "Ajax zit in mijn bloed, samen met bier drinken." En hij is bloedfanatiek: "Als Ajax speelt ben ik zo zenuwachtig. Ik kan het niet loslaten, het neemt controle over mij: trillende handjes, paar keer naar de wc."

Quote "De charme van een bruine kroeg is een charme die onverwoestbaar is." Eke Bosman

Dan komen we aan op Eke's Instagram-account: Snackspert. Wat doet Snackspert precies? "Het is een Instagrampagina waar ik alle plekken recenseer of aanraad waar je moet snacken. Als je gaat zondigen, doe het dan tenminste op een hele goede plek. Daarin wil ik mensen gidsen." Eke heeft geen vaste recensie-formule: "Als het lekker is is het lekker. Ik geef vijf sterren als ik na een hap denk: wow. Ik word dan bijna emotioneel. Net als bij Ajax, met een mooi doelpunt. Dat voelt echt hetzelfde."

Quote "Ik geef vijf sterren als ik na een hap denk: wow. Ik word dan bijna emotioneel." Eke Bosman

Waar is deze passie voor snacks vandaan gekomen? Dat begon bij Eke al vroeg. Het was een feestje als hij vroeger naar de snackbar ging en op de middelbare school haalde hij een "broodje mayonaise met frikandel" omdat hij zo veel mayonaise bij de frikandel nam. Deze hobby liep al snel uit de hand: "Ik was tijdens mijn studententijd weer over frikandellen aan het lullen. Ik kon er niet over ophouden. Toen zei iemand: je lult zo veel over snacks, je moet snacks gaan recenseren. Toen was er een vriendin bij die zei: je bent Snackspert! Het is dus allemaal voor mij bedacht. Ik studeerde journalistiek en had veel journalistieke vrienden dus er werd wel eens een item over gemaakt. AT5 was echt een raketlancering. Toen is het uit de hand gelopen." Inmiddels heeft Eke meer dan 100.00 volgers op Instagram.

De recensies van Eke kunnen behoorlijke invloed hebben. De eigenaar van de broodjeszaak Chun, waar tegenwoordig een vaste rij van een half uur staat, noemt hem de ontdekker. "Ik durf het niet te claimen van andere zaken, maar deze wel." Toch zou Eke zichzelf niet vergelijken met de meeste recensenten. "Zij hebben er echt voor gestudeerd. Ze hebben heel lang in de restaurantwereld gewerkt, hebben er echt verstand van en gaan naar de betere restaurants. Ik ben toch wat meer onderdeel van de populaire cultuur. De grote fastfoodketens die behandel ik, maar ook de goede burgertenten in Arnhem Amsterdam en Groningen." Of hij zichzelf dan niet een beetje onderschat? "Ik heb wel eens een supermarktsnack aangeraden en die was continu uitverkocht in mijn Albert Heijn. Dat was heel leuk om te zien. Als ik iets recenseer wat in Amsterdam te verkrijgen is komt er wel een korte run op. Maar ik blijf daar wel bescheiden in."

Dan komen we aan in zijn woning in de Ten Katebuurt: Eke en zijn vriendin zijn er jaren geleden als arme studenten komen wonen. Dit jaar zijn ze met de zoektocht naar een koophuis begonnen. Het huis ligt vol met speelgoed: Eke is vader van een dochter van twee. "Een super schattig, vrolijk meisje." Volgens Eke eet ze veel, maar op een goede manier: "Ze eet liever een wortel dan een frikandel. Daar ben ik wel blij mee." En of er nog persoonlijke doelen voor hem in het verschiet liggen? "Ik ben een tevreden mens. Ik heb alles al. (…) Ik woon in de mooiste stad van de wereld, wat heb je anders nodig?

Quote "Ik woon in de mooiste stad van de wereld, wat heb je anders nodig?" Eke Bosman