Droom van 4-jarige Yara wordt werkelijkheid met prinsessenbeleving na strijd tegen ziekte

Op 9 juni zet AT5 zich in voor Make-A-Wish tijdens het evenement Rope for Hope. Tijdens het evenement abseilen AT5'ers van het 105 meter hoge WTC gebouw om geld in te zamelen voor Make-A-Wish. De stichting laat wensen uitkomen van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een ernstige soms zelfs levensbedreigende ziekte. Hiermee geven zij deze kinderen kracht voor de toekomst. Make- a-Wish laat vandaag de allerliefste wens van de 4-jarige Yara uit IJburg uitkomen.

Yara wordt verrast met een magische dag vol prinsessenplezier. De vierjarige Yara die een moedige strijd heeft geleverd tegen neuroblastoom, viert haar wensvervulling met een betoverende prinsessenbeleving in een echt kasteel. AT5 zet zich op 9 juni in voor Make-A-Wish met het evenement Rope for Hope. Neuroblastoom De 4-jarige Yara kreeg toen ze slechts 8 maanden oud was te maken met een zeldzame vorm van kinderkanker, een neuroblastoom. Na veel heftige, maar gelukkig succesvolle behandelingen wordt Yara nog steeds regelmatig gecontroleerd. Elke drie maanden ondergaat ze een scan, een spannende en emotionele tijd voor Yara en haar dierbaren. "De controles zijn best intens, elke drie maanden is dat. Nog steeds zitten we er dus nog middenin, het is gelukkig minder intens dan hiervoor omdat ze minder ziek is", zo vertelt Denny, de vader van Yara.

Wensdag Yara's droom wordt werkelijkheid. Ze rijdt samen met haar gezin in een roze limousine en ontvangt een prinsessencertificaat van Prinses Sterre. Volgens de vader van Yara is een wensvervulling zoals deze van onschatbare waarde. Hij benadrukt: "Even iets anders aan je hoofd hebben, de dingen doorbreken. Het is allemaal naar, het is allemaal ziekenhuizen dokteren. Zo word je geleefd. Als je dan een wensdag hebt, en er even niet aan hoeft te denken. Dat is echt een wereld van verschil."

AT5 zet zich in voor Rope For Hope 2023 Make-A-Wish Nederland zet zich al jaren in om de allerliefste wensen van kinderen met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende, ziekte te vervullen. Het evenement Rope for Hope op 9 juni, waar AT5 aan deelneemt, laat deelnemers van grote hoogte abseilen. AT5'ers Alphons Martens en Nadine van Ginkel durven de uitdaging aan en zullen de afdaling maken van het hoogste WTC gebouw van de Zuidas.