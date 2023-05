Cultuurmachine met Nadine #1: Rollende Keukens, uitbrakken met Adje en Drukwerk

Van rode lopers tot raves en van musea tot festivals: AT5 is Amsterdam, en Amsterdam heeft een rijke cultuur: daarom komen wij vanaf vandaag met het cultuurprogramma Cultuurmachine met Nadine. In deze eerste aflevering neemt de Cultuurmachine je mee naar de Rollende Keukens, gaan we het water op met Drukwerk én brakken we uit met Adje.

Rollende Keukens

In deze eerste aflevering bezoeken we de Rollende Keukens. Het is dit jaar de vijftiende keer dat het Westerpark wordt omgetoverd tot het culinaire feestje. Naast de honderd verschillende keukens zijn er, traditioneel, liveoptredens aanwezig. De Rollende Keukens zijn te bezoeken tot en met aanstaande zondag 21 mei.

Uitbrakken met Adje

Tussen al deze culturele evenementen door ontdekken we in de Cultuurmachine de beste manieren om uit te brakken in de stad. In 'Uitbrakken met' delen bekende en onbekende Amsterdammers geheimen voor de ultieme hersteltechnieken en laten ze ons de beste plekken zien om van je kater af te komen. Vandaag brakken we uit in Oost met Adje, die flink moet bijkomen van de releaseparty van Bizzey.

Drukwerk

Tot slot gaan we in deze eerste aflevering van de Cultuurmachine het water op met Drukwerk. Drukwerk is een populaire popband uit de jaren 70. Ze braken destijds door met het nummer "Je loog tegen mij'. Harry Slinger, herkenbaar door zijn rode mutsje, is de frontman van het gezelschap. Ter ere van het 40-jarig bestaan van de band wordt er nu een speciale Drukwerk boot gedoopt.