Bejaard echtpaar verjaagt overvaller uit eigen woning in Zuid

Het stel kwam er gisteravond achter dat zij een sleutel van hun woning kwijt waren. Toen de vrouw in de nacht opeens gerommel in de woning hoorde nam zij een kijkje. Tot haar grote schrik zag zij opeens een man met een bivakmuts in de gang staan. De overvaller liep met een wapen richting de vrouw en eiste geld van haar.

De vrouw was het daar echter niet mee eens en gaf de overvaller een trap in zijn kruis. De verdachte sloeg de vrouw vervolgens en daardoor kwam zij ten val. Haar man werd wakker van de commotie en beval de overvaller de woning te verlaten. De verdachte koos daarna het hazenpad. Buiten werd de bivakmuts van de overvaller aangetroffen.

De politie spreekt met trots over het bejaarde stel. "Door hun heldhaftige optreden werd er niets buitgemaakt en verliet de overvaller, met de staart tussen zijn benen, de woning." De recherche heeft de zaak in onderzoek en komt graag in contact met getuigen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord. "Niet uit te sluiten is dat de man na de trap pijn had aan zijn kruis en daardoor mogelijk moeilijk liep." Daarnaast wordt aan omwonenden met een videodeurbel of dashcam gevraagd om de beelden te delen met de politie.