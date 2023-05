Ajax nl Wedstrijd FC Groningen-Ajax definitief afgelast: tot twee keer toe rookbommen op het veld

De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax is definitief afgelast. Binnen een half uur na de aftrap werden er tot twee keer toe rookbommen op het veld gegooid door supporters van de thuisploeg. Ook rende een supporter het veld op.

Scheidsrechter Jeroen Manschot riep daarop de spelers naar de kleedkamer, waarna de wedstrijd enige tijd later weer werd hervat. Toen er daarna opnieuw rookbommen op het veld werden gegooid, maakte Manschot definitief een einde aan de wedstrijd. De supporter die kort na de eerste rookbommen het veld oprende, had een spandoek bij zich waarop hij duidelijk probeerde te maken dat het bestuur van Groningen in zijn ogen moet vertrekken. De supporter werd uiteindelijk door beveiligers in de kraag gevat.

Al vanaf het begin van de wedstrijd droop het chagrijn er bij beide supportersgroepen vanaf. Ajax beleeft een zeldzaam matig seizoen waarin het hoogstwaarschijnlijk de voorronde van de Champions League mis gaat lopen, terwijl FC Groningen sinds vorige week zeker weet dat het gaat degraderen. Voor aanvang van de wedstrijd maakten de fans van de thuisploeg al duidelijk hoe zij over die degradatie denken. 'Dit mocht nooit gebeuren. Dit wordt nooit vergeten en vergeven. Fledderus persona non grata. Geen plek meer voor ego en vriendjespolitiek in directie en rvc. Wij zijn de club, wij zijn Groningen,' was op spandoeken achter het doel te lezen. Waarna er ’schaam je kapot’ werd gescandeerd. Op sociale media hadden ze acties al aangekondigd.

Daarna volgden er twee incidenten waarbij rookbommen het veld op werden gegooid. Bij die tweede keer werd de wedstrijd definitief gestaakt. Scheidsrechter Manschot deed dat met pijn in zijn hart, zo vertelde hij tegenover de camera's van ESPN: "Het enige wat de spelers zeggen 'scheids, kun je niet doorgaan?'. Ook ik wil diep in mijn voetbalhart door met die wedstrijd. Ik zit ook twee uur in de auto om hier een wedstrijd doen, omdat ik het fantastisch vind om hier in de sfeer te staan." In de korte tijd dat er vanmiddag gevoetbald werd, wisten beide ploegen niet te scoren. Het is niet duidelijk wanneer en onder welke voorwaarden de wedstrijd uitgespeeld wordt. Ajax heeft inmiddels laten weten dat het de kosten die uitsupporters hebben gemaakt op zich zal nemen.

