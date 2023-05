Grote delen West en Nieuw-West getroffen door stroomstoring

De stroomstoring vond plaats in de postcodegebieden 1062, 1064 en 1067 in Nieuw-West en 1054, 1057, 1013 en 1014 in West. Het gebied besloeg onder meer de noordelijke helft van Nieuw-West, een groot deel van de Baarsjes en een deel van het Westelijk Havengebied.

In een poging de problemen te verhelpen, werden meerdere monteurs van Liander naar verschillende transformatorhuisjes in de stad gestuurd. Inmiddels blijkt de storing voor het grootste deel verholpen te zijn. Het is onduidelijk hoe de storing is veroorzaakt.

Het GVB laat weten dat tram 13 en 7 als gevolg van de storing een kortere route rijden.