Actrice Tjitske Reidinga opent bloemenstal voor mensen die Moederdag lastig vonden

"De laatste jaren ergerde ik me wel heel erg aan het commerciële van Moederdag", vertelt Reidinga. "Terwijl ik ook weet van vriendinnen hoe moeilijk het is om een kind te verliezen. Dan zit je helemaal niet te wachten op parfum of een tijdschrift. Dan wil je gewoon vastgepakt worden."

Ook hoopt Reidinga dat de stal uitnodigt voor een gesprek over rouwen: "Dat is mijn drijfveer. Rouw is niet zo'n ingewikkeld onderwerp. Wij zijn hier niet zo goed in rouwen. In Nederland ga je naar een crematorium, eet je een stuk cake en daar zit je dan. Maar rouw duurt lang, gaat nooit weg, is een steen dat altijd in je zit."

De bloemenstal van Reidinga is vandaag tot 17.00 uur te bezoeken op het Amstelveld in Amsterdam.