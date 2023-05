20-jarige fietser zwaargewond na aanrijding met auto in Nieuw-West

Op de Cornelis Lelylaan in Nieuw-West is vannacht rond 00.00 uur een fietser zwaargewond geraakt na een aanrijding met een auto. Het slachtoffer, een 20-jarige man, is met zwaar letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat weten dat de automobilist is gehoord, maar niet is aangehouden.

Het ongeluk vond vannacht ter hoogte van het metrostation Lelylaan plaats. Het is nog onduidelijk of het mannelijke slachtoffer fietsend of lopend met de fiets door de automobilist werd aangereden. De bestuurder van de auto is een 30-jarige man en werd door de politie niet aangehouden.

Het onderzoek loopt nog. Ook is de politie op zoek naar getuigen, die meer kunnen vertellen over het ongeluk.

Op onderstaande foto is te zien dat de fietser een harde klap heeft gemaakt. De voorruit is volledig kapot en ook zit er een flinke deuk in de voorkant van het voertuig.