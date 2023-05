Omleiding voor fietsers in de Nieuwmarktbuurt: "Weg met het asfalt, hup met de fietspaden"

Sinds een paar maanden zijn er veel werkzaamheden in de Nieuwmarktbuurt. Zo worden onder andere verschillende straten veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. Dat betekent dat fietsers tijdelijk moeten omrijden. Omgevingsmanager Amber van Stijn vertelt in Het Verkeer over de werkzaamheden.

AT5

In de nieuwe situatie zijn de straten veiliger voor fietsers en voetgangers, vertelt omgevingsmanager Amber van Stijn. "Door de groei van Noord zijn er steeds meer fietsers en dat levert gevaarlijke situaties op, dus we lossen wat knelpunten op die gevaarlijk zijn. De fietsroute Nieuwmarkt bestaat uit de Jodenbreestraat, de Sint Antoniesbreestraat, de Nieuwmarkt en de Geldersekade." "Het is fijner als er gewoon ruimte is en als alles gewoon doorloopt, maar ik hoop dat er een verbetering komt, want er zijn inderdaad wel af en toe een paar klappers die hier gemaakt worden", vertelt een winkelmedewerkster in de Sint Antoniesbreestraat. En niet alleen voor fietsers wordt het veiliger. "Tegelijkertijd hebben wij ook gezien dat oudere bewoners moeite hebben met oversteken, dus verbeteren we ook de oversteek op sommige plekken hier op de Sint Antoniesbreestraat en de Nieuwmarkt", vertelt de omgevingsmanager.

"Geweldig. Alle auto's eruit, alleen maar wandelen, alleen maar fietsen. Hoe meer fietsers, hoe meer vreugde. Beetje wandelen, perfect. Weg met het asfalt, hup met de fietspaden", aldus een enthousiaste fietser.



Een automobilist denkt daar anders over: "Amsterdam maakt er een rommeltje van, echt waar."

Gevolgen voor het verkeer Autoverkeer moet omrijden via de Kloveniersburgwal. Verkeer zwaarder dan zeven en een halve ton kan het gebied niet in. Dit omdat de kademuur tussen de Nieuwmarkt en de Nieuwe Hoogstraat in slechte staat is, daarom moet extra gewicht op de kademuur worden vermeden. Fietsers richting Noord kunnen hun weg vervolgen via de Uilenburgerstraat en fietsers richting Zuid kunnen langs de Kloveniersburgwal. De werkzaamheden in de Sint Antoniesbreestraat duren tot 10 juni. Daarna starten de werkzaamheden op de Nieuwmarkt. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in de Nieuwmarktbuurt in 2024 klaar.