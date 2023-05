Stad nl "Hier is de sociale woningbouw begonnen": De Straten in de Planciusstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Planciusstraat. Het is welbekend dat wonen in Amsterdam steeds moeilijker wordt. Huizenprijzen schieten door het dak en er zijn veel tekorten, vooral in de sociale huursector. Dit is echter een probleem waar Amsterdam al eeuwen mee kampt. Hier in de Planciusstraat vinden we een negentiende-eeuwse oplossing.

In de Planciusstraat staat namelijk het Planciusblok. Dit zijn de oudste, nog bestaande sociale huurwoningen van Amsterdam. Deze zijn gebouwd in 1856 door Piet Van Eeghen en de eerste woningbouwvereniging van Nederland, de VAK. Schuilt er in het verleden een les voor de toekomst?

Voordat we naar het Planciusblok gaan, gaan we eerst langs bij Lisa. Zij woont ook in een bijzondere woonoplossing, namelijk in een voormalige basisschool. Nu is het gebouw een woon- en werkplek voor creatieve en kunstzinnige mensen. Lisa is zelf ook kunstenaar en grafisch vormgever. Ze maakt kunst en decoraties op motoronderdelen en motorkleding. “Binnen de motorscene en de customwereld is niks te gek."

Buiten in de Planciusstraat ontmoeten we Laura van Hasselt. Zij is onlangs gepromoveerd en schreef een boek over Piet van Eeghen, onder andere oprichter van het Vondelpark. Laura dook in de geschiedenis van Van Eeghen en de sociale huurwoningen die hij verwezenlijkte in de Planciusstraat. De woningen waren bedoeld voor de arbeidersklasse voor een schappelijke prijs van 90 cent per week. Er zat wel een aantal haken en ogen en strenge regels verbonden aan de woningen waar Laura ons over vertelt, maar desondanks “noemden ze dit het Versailles van Amsterdam”

Ten slotte gaan we langs bij Felicia. Zij woont in een van de oudste sociale huurwoningen van de stad, in een tweekamerwoning. Nu woont zij hier met haar dochter, maar vroeger woonden hier gehele families met elkaar: "Vroeger woonden ze hier met opa, oma, papa, mama en alle kinderen in een bedstee.” Felicia heeft wat kleurtjes meegenomen uit Costa Rica en woont in een schitterend appartement, wat des te gezelliger is dankzij haar enthousiaste dochtertje.

