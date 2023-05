Gemeentegeld voor sport en bewegen moet kansongelijkheid kleiner maken

Het geld dat de komende jaren in sport en beweging wordt geïnvesteerd, zal voor het grootste deel worden geïnvesteerd in wijken waar op dit moment veel minder gesport wordt. 'Ongelijk investeren voor gelijke kansen', noemt verantwoordelijk wethouder Sofyan Mbarki het. "De gezondheidsverschillen zijn nog te groot in de stad"

Een verbeterde kansengelijkheid en kleinere gezondheidsverschillen, volgens Mbarki vormen ze 'een centraal uitgangspunt in het coalitieakkoord'. Voor de komende periode is daarom een jaarlijks bedrag van 1,8 miljoen euro vrijgemaakt voor het 'gericht ondersteunen van doelgroepen die achterblijven in sport- en beweegdeelname.' Want, zo vindt Mbarki: "De mate waarin we bewegen en sporten is verre van gelijk verdeeld over de stad."

Vereniging

De wethouder baseert zich daarbij onder meer op de verschillen in het aandeel sportende bewoners per wijk. De hoogste percentages vind je in IJburg, Oost (54,7 procent), Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk (41,9 procent) en de Apollobuurt (39,1 procent), terwijl meerdere wijken in Zuidoost en Nieuw-West de 10 procent nog niet aantikken.

Ook onder kinderen zijn die verschillen terug te zien. Vooral bij meisjes, die vergeleken met jongens al minder vaak lid worden van een sportvereniging. In de stadsdelen Centrum, Oost en Zuid ligt het percentage meisjes (tussen de 5 en 13) die op een sportvereniging zitten tussen de 48 en 43 procent. In Nieuw-West (19 procent) en Zuidoost (14 procent) liggen die percentages een stuk lager.

Ook onder de oudere groep meisjes (tussen de 13 en 18) zijn die verschillen er. Waar in Zuid zo'n 49 procent in die leeftijdscategorie nog op een sportvereniging zit, is dat aandeel in Zuidoost 9 procent.

Voetbal

'Beweegarmoede', noemt Mbarki het: "Onder de oppervlakte zien we echter dat de mate waarin we sporten en bewegen verre van gelijk is verdeeld. Je ziet daarin overlap met bestaanszekerheid en het vooruitzicht op een goede gezondheid en hoge levensverwachting."

Volgens Mbarki moet het verenigingsaanbod in de stad daarom de komende jaren verbeterd worden. Daarbij gaat er met name aandacht uit naar de voetbalclubs in de stad. Vooral in Noord, Zuidoost en Nieuw-West zijn er veel clubs waarmee het niet goed gaat. Afgelopen januari beloofde Mbarki dat er nog voor de zomer een actieplan klaarligt dat iets aan de problematiek.

Buitenspelen

Volgens de gemeente liggen er niet alleen verbeterpunten bij de verenigingen, maar ook op straat. Het budget voor het aanleggen en opwaarderen van buitenspeelplekken wordt verdubbeld naar 2 miljoen euro. "Buitenspelen is niet alleen heel erg leuk, maar ook gezond. Het is tijd voor een herontdekking van de speelplekken in onze mooie stad en de jeugd uit te dagen."

De investeringen in speelplekken, maar ook in sporthallen, sportparken en zwemwater, zullen vooral gaan naar de stadsdelen waar dat volgens de wethouder het hardst nodig is, zoals Noord, Nieuw-West en Zuidoost. "Juist op de plekken waar in Amsterdam sport, buitenspelen en bewegen minder vanzelfsprekend is, of minder toegankelijk of aanwezig zijn, zullen we echt flinke inhaalslagen moeten maken."

Daarnaast moet sporten de komende jaren toegankelijker en betaalbaar worden, zegt Mbarki. Een uitdaging, omdat veel verenigingen de lasten omhoog zien gaan.

Sporten wordt daardoor duurder: "Maar de tekorten kunnen we vanwege de betaalbaarheid van sport niet één op één doorrekenen naar huurders en sporters. We zien het als onze opdracht om contributies, zwembadkaartjes en sport- en speelplekken betaalbaar en bereikbaar te maken en houden."