Jongen (17) gestoken bij beroving voor station Sloterdijk

Een 17-jarige jongen is gisteravond gestoken bij een beroving voor station Sloterdijk. Hij raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht.

De politie werd rond 22.45 uur over de steekpartij op het Orlyplein gealarmeerd. Ter plaatse troffen agenten het slachtoffer aan.

Aanleiding is volgens de politie een beroving of een poging daartoe. In de omgeving is tevergeefs naar een verdachte gezocht. De politie heeft de zaak in onderzoek.