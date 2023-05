Door Oekraïne vernietigde Russische tank vanaf volgende week te zien op Leidseplein

Vanaf donderdag 25 mei staat er een Russische tank op het Leidseplein 'als symbool van de fragiliteit en weerbaarheid van de democratie in Europa'. Het voertuig is vorig jaar tijdens de slag om Kyiv vernietigd door Oekraïense soldaten in de stad Dmytrivka.

Het is een initiatief van debatcentrum De Balie. Eerder stond de 44 ton wegende T-72B-tank al in Groesbeek in het Vrijheidsmuseum en in Berlijn op Unter den Linden.

De Balie exposeert de tank in het kader van het Forum on European Culture. Dat is een bijeenkomst van denkers, activisten, kunstenaars en schrijvers die van 31 mei tot 4 juni duurt. Onder meer Ivo van Hove, Tino Sehgal, Julian Hetzel en Victoria Koblenko komen bij elkaar om de betekenis en toekomst van democratie in Europa te verkennen vanuit een cultureel in plaats van politiek standpunt.

Op donderdag 25 mei om 12.00 uur wordt de tentoonstelling van de tank geopend door burgemeester Halsema en De Balie-directeur Yoeri Albrecht. Het voertuig is tot 4 juni op het Leidseplein te bezichtigen.