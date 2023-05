TranScreen filmfestival van start: "Laten zien dat we geen enge 'creatures' zijn"

Voor films met, door en over transpersonen moet je de komende dagen in Filmtheater Kriterion zijn. Daar vindt tot en met zondag het TranScreen filmfestival plaats. "We willen met films laten zien dat we ook gewoon leuke mensen zijn."

Organisator Femke Hurkmans zorgt dat de laatste vlaggen en posters goed hangen voor de aftrap van het filmfestival in Kriterion. "Het is belangrijk dat transpersonen, non-binaire en gender-diverse mensen gerepresenteerd worden. Dat gebeurt wel, maar dan gaat het vaak over drama, operaties of haat. Daarnaast is het ook wel eens lekker om in de meerderheid te zijn", vertelt Hurkmans.

In de categorie 'Van eigen bodem' worden zes korte films getoond. Een daarvan is I am not a Number: Alejandra. Deze film vertelt het verhaal van transvrouw Alejandra die uit Mexico is gevlucht. "Ik heb veel traumatische momenten meegemaakt in Mexico", vertelt ze. "Van mijn familie die me afwees, tot gepest en mishandeld worden op school, op straat en in de kerk. Het is natuurlijk niet te vergelijken, maar ook in Nederland voel ik me vaak onbegrepen als transvrouw."