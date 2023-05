Bezorgdheid rondom overvallen sporters in de Watersgraafsmeer: "Ik vind het vreselijk"

De overvallen komen voor in de woonwijken rondom het sportpark, weet Sander Rutten. Zijn zoon is onlangs in een straat rondom het sportcomplex vastgehouden: "Eerst wilden ze ook nog de telefoon hebben, maar het lukte niet om de instellingen te wissen. In alle haast en paniek hebben ze de telefoon maar gelaten." Vader Rutten heeft er toch vertrouwen dat de buurt veilig is: dit is het eerste incident in de vijftien jaar dat de familie er woont.

De straatroven gebeuren in verschillende delen van de stad, zoals Oud-Zuid, de Watersgraafsmeer en Science Park. Het aantal overvallen is niet bekend, maar de politie vermoedt dat veel slachtoffers geen aangifte doen omdat ze dat niet durven. De politie heeft laten weten dat er aanhoudingen zijn verricht en dat er in de omgeving van het sportpark extra toezicht komt. Als het je toch overkomt, adviseert Rutten, bel dan gelijk 112 en meld het probleem.