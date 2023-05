Damsko aflevering 2: Doorzetters en een foute tattoo

In de tweede aflevering van Damsko verzamelt AT5 weer verhalen van alledaagse, maar toch bijzondere Amsterdammers. Deze week staan doorzetters centraal.

Bij de bouwmarkt pikken we Laura Sagen op voor een ‘Klein Onderhoud’. Zij raakte met haar eigen bedrijf diep in de schulden, maar ze vocht zich terug en kwam er weer bovenop.

In het onderdeel ‘De Spot’ maken we deze keer namelijk kennis met de 81-jarige Gerard Rodenburg die weigert te stoppen met werken.

In de realityserie JOOP! deze week het verhaal van de dochter Joop, Marijke Jorna. Zij werkte tien jaar lang maar liefst 110 uur per week in hun ijszaak IJskoud de Beste, tot het haar teveel werd.

En aan de bar horen we in de rubriek Sterk Verhaal het verhaal van Dennis. Zijn vriend Marco liet een tatoeage zetten met een dubieuze betekenis.