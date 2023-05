Waar blijft die mannenpil? "Gelijkwaardigheid in bed brengt leukere seks"

Al sinds het begin van de jaren zeventig wordt er gekeken naar de mannenpil: anticonceptie voor mannen. Maar meer dan vijftig jaar later, is deze er nog steeds niet. Waar blijft die pil voor mannen? En wat vinden de Amsterdammers ervan?

Vorige maand verscheen het zoveelste slechte nieuws over mogelijke bijwerkingen van de vrouwenpil. Volgens onderzoek is er een groter risico op complicaties tijdens de zwangerschap (zoals zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte) als een vrouw minder dan drie maanden gestopt is met slikken. Andere nadelen van de pil slikken zijn al langer bekend, zoals vlakke emoties, misselijkheid en toename in gewicht. Waarom nemen vrouwen alle bijwerkingen voor lief, maar komt een mannenpil niet van de grond?

Toch is het gek dat het al zo lang duurt, want over het algemeen kost de ontwikkeling van een geneesmiddel niet meer dan tien tot vijftien jaar. "Er ligt blijkbaar geen prioriteit bij de farmaceutische industrie én ook niet bij de samenleving", voegt seksuoloog NVVS (Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie) Ylanga van der Geld toe.

Ineke van der Vlugt, programma-manager anticonceptie & abortus bij Rutgers, legt uit: "Het zit aan twee kanten. Aan de ene kant is het onderzoek ingewikkeld, complex en duur. Aan de andere kant ziet ze in de samenleving dat mannen de verwachting hebben dat vrouwen het wel regelen".

Mannen aan de anticonceptie

Want zouden mannen zo'n pil wel slikken als deze bestond? De Amsterdammers die wij spreken wisselen van mening. Veel zeggen wel open te staan voor een mannenpil, maar twijfelen vanwege de bijwerkingen. "Als het veilig is wil ik er zeker aan meewerken." Een ander is er heilig van overtuigd hem niet te gaan slikken: "Ik wil geen hormonen in mijn lichaam."

Niet zo'n gek punt, want wie wil er nou zomaar hormonen in zijn of haar lijf. Maar seksuoloog van der Geld ziet dat deze mogelijke bijwerkingen bij vrouwen als een minder groot probleem worden gezien. Ze gaan soms al jong aan de pil, met alle gevolgen van dien. "Vaak zijn jonge vrouwen al aan de pil voordat ze echt seksueel actief zijn. Dan denken ouders dat het maar vast geregeld is. Maar dat kan invloed hebben op je eigen verlangen, zin hebben in seks en openstaan voor prikkels. Soms weten vrouwen niet eens hoe ze zijn zonder die pil."

Twee jonge vrouwen die we spreken vinden dat de mannenpil er wel eens mag komen: "Wij moeten nog een hele bevalling doen, dan vind ik dat zij wel die pil mogen fiksen." Een andere Amsterdamse zegt: "Je hebt toch samen seks, dus waarom vrouwen wel aan de pil en mannen niet?"

Leukere seks

Van der Vugt is hoopvol over de komst van de mannenpil, maar er moet volgens haar nog wel wat gebeuren. Wel is anticonceptie een belangrijke voorwaarde voor leuke seks vertelt seksuoloog Van der Geld. "Als je tijdens seks je druk maakt over of je zwanger wordt, dan is het minder aangenaam: dus gelijkwaardigheid in bed brengt leukere seks."