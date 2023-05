Stad nl Stadsherstel wil woningen in de kerk van Ransdorp: "Zonde als de kerk verdwijnt"

Er zijn mensen getrouwd en er zijn mensen begraven. De Nederlands Hervormde Kerk in Ransdorp werd in 1719 gebouwd en is het middelpunt van het 300 zielen tellende dorp in Landelijk Noord. Sinds de eeuwwisseling worden er geen diensten meer gehouden en dient de voormalige kerk als evenementenlocatie, maar dat levert veel te weinig geld op. En dus wil eigenaar Stadsherstel er woningen in gaan bouwen.

De toren naast de kerk is van veraf al te zien. Die toren is eigendom van de gemeente Amsterdam, net als de begraafplaats die bij de voormalige kerk in Ransdorp ligt. Maar de kerk zelf is van Stadsherstel. En die betaalt zich helemaal scheel aan onderhoud en stookkosten. Sinds het gebouw de functie als kerk verloor zijn er af en toe lezingen, concerten, begrafenissen en bruiloften, maar lang niet genoeg om de kosten te dekken. In het begin liep dat nog wel, zegt adjunct-directeur van Stadsherstel Michiel van der Burght. "Maar tegenwoordig gebeurt het een paar keer per maand. De laatste jaren zelfs minder." Als reden wordt genoemd dat Ransdorp moeilijk te bereiken is met het openbaar vervoer. De auto is ook nauwelijks een optie want parkeren in Ransdorp is lastig.

Alleen het openhouden van de kerk kost Stadsherstel, vanwege de hoge stookkosten, al bakken met geld. Bovendien moet de kerk gerestaureerd worden: het gebouw is aan het verzakken en heeft een nieuwe fundering nodig. Van der Burght: "Als je kijkt naar wat de opbrengst hier is en wat de kosten voor ons zijn, is de balans gewoon helemaal de verkeerde kant opgeslagen. En dus zoeken wij nu naar een andere bestemmingsmogelijkheid." En bovenaan het lijstje staan woningen. "Omdat daar een hele zekere businesscase onder ligt en omdat er natuurlijk een enorme behoefte is aan woningen."

Sentimentele waarde Ransdorper Ivo van der Wegen is in 2009 in de kerk getrouwd. "Voor een hoop mensen - ook voor mij - heeft de kerk toch sentimentele waarde. We zouden het toch heel zonde vinden als de kerk verdwijnt." Toch snapt Van der Wegen wel dat er wat moet gebeuren. "Ik heb er wel begrip voor, want je moet die kerk natuurlijk onderhouden. Dat kost een hoop geld. Maar het is natuurlijk wel heel jammer. Want als je er woningen in maakt, wordt het nooit meer een kerk. Dan is het voor altijd."

Stadsherstel geeft aan dat er nog geen uitgewerkte plannen zijn en dat er goed naar de bewoners van Ransdorp geluisterd zal worden. "We hebben afgesproken dat de dorpsraad met een reactie komt. En dat wij dan door zullen gaan met een voorlopig ontwerp. Dat gaan we bespreken met Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam. En dat zullen we weer terugkoppelen naar het dorp toe." Van der Wegen hoopt dat er misschien nog andere mogelijkheden zijn dan de bouw van appartementen in de kerk. "Ik zou ook nog wel een aantal goede ideeën van de dorpelingen of andere mensen willen horen." Tweejarenplan Dat moet dan wel snel gebeuren want Stadsherstel wil graag aan de slag. "Het moet wel maximaal een tweejarenplan worden", zegt Van der Burght. "De fundering moet snel hersteld worden, anders krijgen we nog meer schade. En het is nou ook niet zo dat het zo'n grote ingreep is. Dus als we nu eens proberen binnen anderhalf jaar de vergunning te hebben. Dan ben je nog wel een jaar aan het bouwen. Dan zit je op tweeënhalf jaar."