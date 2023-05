Verdachte situatie op Centraal Station kwam door man met balletjespistool

De verdachte situatie die maandagmiddag ontstond in een trein op het Centraal Station na een vuurwapenmelding kwam door een man die een balletjespistool bij zich had. Een airsoftwapen, zoals een balletjespistool, lijkt exact op echte wapens en mag je niet zomaar bij je hebben. De man is, samen met nog een andere man, aangehouden door de politie.

De politie doet nog aanvullend onderzoek naar het tweetal. Verschillende getuigen op het perron lieten gistermiddag aan AT5 weten dachten dat het om een vuurwapen ging en dat deze ook in beslag is genomen. De politie laat weten dat het wapen dus niet een echt vuurwapen was, maar dat het inderdaad niet van echt te onderscheiden is.

Zo'n soort wapen in je bezit hebben is in principe volgens de wet verboden. Alleen als je lid bent van de Nederlandse Airsoft- en Belangenvereniging en 18 jaar of ouder bent dan mag je een balletjespistool in je bezit hebben voor de beoefening van de sport. Het is nog niet duidelijk of de verdachte dat wel of niet is.

Door de politieactie in de trein moesten reizigers onder politiebegeleiding de trein verlaten. Ook werd het perron tijdelijk afgesloten. Daarom lag het treinverkeer naar Haarlem enige tijd stil, maar dat kwam na de arrestatie weer op gang.