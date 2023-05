Deel dieseltaxi's mag waarschijnlijk drie jaar langer in de stad blijven rijden

Veel taxi's in Amsterdam die nog op diesel draaien, mogen waarschijnlijk langer in de stad blijven rijden. Vorig jaar werd nog afgesproken dat taxi's die nu op fossiele brandstof rijden, vanaf 1 januari 2025 niet meer binnen de ring mochten komen. Maar nu is er aan landelijke afspraken een nieuwe overgangsregeling toegevoegd, waar Amsterdam zich aan moet houden. In een brief aan belanghebbenden uit de taxibranche schrijft de gemeente 'geen ruimte te zullen krijgen om daarvan af te wijken.'

In de brief, ondertekend door wethouder Van der Horst (Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit), worden de nieuwe voorgestelde regels genoemd. Deze zijn hetzelfde als de landelijke overgangsregels in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV).

Als de taxibranche akkoord gaat, mogen taxi's die op Euro6 (de schoonste versie van diesel) rijden, tot 1 januari 2028 in de stad blijven. Taxi's waarvoor Euro5 getankt moet worden, moeten begin 2027 uit het straatbeeld verdwenen zijn. Voor taxibusjes die op Euro6 rijden geldt ook de datum van 1 januari 2028, rolstoelbusjes met Euro6 mogen tot 1 januari 2030 in de stad blijven.

'Geen noodzaak regels te wijzigen'

Vertegenwoordigers uit de Amsterdamse taxibranche tekenden vorig jaar september nog een convenant waarin werd afgesproken dat taxi’s op diesel, benzine of gas vanaf 2025 niet meer binnen de Ring A10 mogen komen.

"Bij de totstandkoming van het landelijk afsprakenkader emissieloos taxivervoer in 2022 hebben wij nadrukkelijk aangegeven geen noodzaak te zien voor het hanteren van de afgesproken overgangsregels voor de invoering van een nul-emissiezone voor taxi’s", is te lezen in de brief. "Dit omdat alle taxiondernemingen die zich hebben aangesloten bij het Convenant emissieloos taxivervoer Amsterdam 2022 verwachten dat zij in 2025 emissieloos rijden."

Emissieloos taxivervoer in 2025 blijft doel

Wethouder Van der Horst zegt verder in de brief dat uit gesprekken met de huidige convenantpartijen is gebleken dat er geen bezwaren zijn tegen het opnemen van de overgangsregeling in het convenant. "Wij streven uiteraard nog steeds naar volledig emissieloos taxivervoer in 2025 maar zullen in ons streven rekening moeten houden met de regels zoals die worden vastgelegd in het RVV."