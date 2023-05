16-jarige Amsterdammer aangehouden voor steekpartij aan Ochtenhof in Zuidoost

Een 16-jarige Amsterdammer is vanochtend opgepakt omdat hij verdacht wordt van een steekpartij in Zuidoost in maart van dit jaar. Een 18-jarige man wordt die avond meerdere keren geslagen en gestoken door een groepje van drie jongens, als hij weigert zijn dure jas aan hen te geven. De opgepakte jongen wordt door de politie verdacht van poging tot straatroof en poging tot doodslag.