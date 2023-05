Buurt geschrokken door explosies geldwisselkantoren: "Hele flat was aan het schudden"

Verschillende buurtbewoners zaten vannacht rechtop in bed na de drie explosies die vannacht plaatsvonden bij verschillende vestigingen van geldwisselkantoor Suri-Change. Rond 3.00 uur vannacht was het raak bij vestigingen aan de Eerste van Swindenstraat in Oost, de Jan Evertsenstraat in West en aan de Bijlmerdreef in Zuidoost. "Ik hoop dat het wordt dichtgetimmerd en dat ze weggaan."

Volgens een buurvrouw die boven de vestiging van Suri-Change aan de Eerste van Swindenstraat woont, stond vannacht de hele gang blauw van de rook. Ze werd 's nachts wakker van een harde knal en is enorm geschrokken. "Het is levensgevaarlijk, want onze gasleiding loopt recht achter de voordeur. Dit had echt verkeerd kunnen aflopen", vertelt ze.

De bovenbuurman van het pand aan de Bijlmerdreef voelde vannacht zijn hele flat schudden. "Ik dacht dat er een kleine bom was ontploft", vertelt hij. "Ik ben niet gemakkelijk bang, maar ik ben nu wel angstig. Er wonen hier veel oudere mensen."

Verband

Er zijn vannacht geen gewonden gevallen, maar schade is er wel. De politie heeft nog geen verdachten in beeld, vertelt een woordvoerder. Wel denkt de politie dat de verschillende explosies met elkaar te maken hebben. "We houden zeker rekening met een verband, gezien de manier waarop het gebeurd is, het feit dat het op hetzelfde tijdstip is gebeurd en dat het drie panden van dezelfde keten betrof", vertelt hij.

Ongeveer twee maanden geleden deed de politie nog een inval in het hoofdkantoor van Suri-Change in Rotterdam. Daarbij werden vijf mannen gearresteerd, waaronder de eigenaar. Volgens de woordvoerder is er contact met de FIOD en de Eenheid Rotterdam, maar kan hij op dit moment nog niets zeggen over een eventueel verband tussen deze zaken.