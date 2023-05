14-jarige jongen aangehouden voor bedreiging Spinoza20first, school morgen weer open

In een bericht dat rondging op sociale media stond een dreigement over een schietpartij die zou plaatsvinden op de school. 'Kijk uit voor mensen op spinoza20first!! Tussen 13:00 en 14:00'. De school liet eerder vandaag weten morgen ook de deuren gesloten te houden, maar opent na de arrestatie weer de deuren. "Je weet nooit zeker of iemand die is opgepakt ook echt daadwerkelijk de dader is, maar volgens de politie is het iemand die heel erg gelinkt is aan de situatie", aldus rector Jan Paul Beekman.

Zorgen over impact op de leerlingen

Ondanks dat er iemand is opgepakt, moest het bestuur eerst goed bespreken of ze er wel verstandig aan deden om morgen weer open te gaan. "Nadat we de balans hebben opgemaakt is het toch belangrijk dat we open zijn voor de leerlingen en dat zij fysiek naar school kunnen. We zijn alert, maar we maken ons het meest zorgen over wat voor impact dit heeft gehad op de kinderen. De zorg voor hen én onze collega's staat op plek één. We beginnen daarom niet meteen met de lessen, maar willen eerst kijken hoe het met iedereen gaat."

De leerlingen van de school zouden morgen online les krijgen en de examenkandidaten zouden hun examens op het Spinoza Lyceum in Zuid maken. Ook de laatste groep maakt morgen 'gewoon' weer hun examens op hun eigen school. "Hebben het bij de examenleerlingen neergelegd en zij wilden het graag hier maken."

De minderjarige verdachte zit vast en het onderzoek is nog in volle gang. Om die reden deelt de politie geen verdere inhoudelijke informatie.