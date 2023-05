Stad nl Kunstzinnigheid en archiefbeleid: de Straten op de Tt. Vasumweg

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op de lange Tt. Vasumweg. Sinds 2019 staat hier een bijzonder nieuw gebouw. Vanaf de buitenkant ziet het eruit als een zwarte doos met rode Andreaskruisen erop. Wellicht heb je je wel eens afgevraagd wat zich hierbinnen bevindt.

In dit gebouw bevindt zich het depot van het Stadsarchief van Amsterdam. In tegenstelling tot het hoofdgebouw aan de Vijzelstraat is dit depot niet toegankelijk voor bezoekers. Het Stadsarchief stelt het geheugen van Amsterdam te zijn. De hoogste tijd dus dat we een kijkje nemen aan wat hier voor archiefmateriaal voor ons bewaard wordt.

Depotbeheerder Salem heet ons welkom, en zorgt ervoor dat de archiefstukken hier veilig zijn en geconserveerd worden. “Wij hebben hier bijna dertig kilometer aan archief staan.” Al dit materiaal wordt opgeslagen in een gebouw dat volledig energieneutraal is, "nul op de meter".

Binnen in het depot ontmoeten we Migiza. Zij is hoofd collecties van het Stadsarchief, wat betekent dat zij verantwoordelijk is voor al het materiaal dat het Stadsarchief verzamelt en conserveert. “Ik hang hier met mijn neus in de geschiedenis van de stad.” Migiza laat ons een aantal van de topstukken zien die hier bewaard worden. Een fietsbrug over het IJ is al een aantal jaar een bewogen thema hier in de stad, maar Migiza laat ons zien dat er 150 jaar geleden ook al werd nagedacht en ontworpen om een brug over het IJ te bouwen.

Na onze rondleiding in het Stadsarchief gaan we langs bij Barro in zijn atelier. Barro maakt bijzondere kunst op hele grote doeken, dus hij heeft de ruimte ook nodig. Zijn kunst ziet er zeer divers en expressief. “Mijn inspiratie komt door het te doen, door te proberen. Een heleboel fouten maken totdat iets goed gaat.” Barro heeft voor ons een bijzonder souvenir, namelijk een eigen kunstwerk dat ook als NFT bestaat.

