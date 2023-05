Pijnlijke middag in Enschede eindigt voor Ajax met Europa League

Het is Ajax niet gelukt om Champions League-voetbal te bewerkstelligen voor volgend seizoen. De Amsterdammers moesten winnen van FC Twente en PSV moest verliezen van AZ. Ajax verloor zelf van Twente (3-1) en zag dat AZ ten onder ging in Alkmaar.

Het begin van Ajax was niet scherp. Door twee onoplettende momenten kon FC Twente profiteren, maar liet dat na. Dat kwam mede door goed keeperswerk van Geronimo Rulli. De grootste mogelijkheid in deze fase was voor Michal Sadílek. De Tsjechische middenvelder schoot de bal op de lat. In de tegenstoot kon Ajax weinig klaarspelen, verder dan een kopbal van Brian Brobbey kwamen de Amsterdammers niet.

Helemaal tegen de verhouding in kwam Ajax desondanks wel op voorsprong. Brobbey werd ingespeeld door Kenneth Taylor en gaf mee aan Dusan Tadic. Hij wipte de bal over de uitgekomen doelman Lars Unnerstall heen: 1-0. Twente leek lamgeslagen, want Brobbey had de 2-0 even later op zijn schoen. Hij draaide knap weg en schoot net langs het doel van Twente.

