Bezoekers over dodelijke steekpartij festival: "Er heerste echt een soort haantjescultuur"

Wat een vrolijk housefeest had moeten zijn is gisteravond uitgelopen in een drama. Tijdens het festival Solid Grooves bij station Sloterdijk in de buurt brak een grote vechtpartij uit, waarbij drie mensen zijn neergestoken. Een van de drie slachtoffers is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Hoe heeft een festival zo uit de hand kunnen lopen? AT5 sprak met bezoekers, de organisatie en politie over gisteren.

Volgens ooggetuigen brak rond 21.00 uur een grote vechtpartij uit waarbij wapens zijn getrokken. In het gevecht raken vervolgens drie mannen gewond. Een van hen, een man (21) uit Diemen werd nog op het festivalterrein gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Tijdens zijn reanimatie bleef het festival doorgaan. Volgens de organisatie was dit de beste keus, zij wilde voorkomen dat er paniek uitbrak onder de ruim vijfduizend bezoekers. De andere twee slachtoffers, een 22-jarige man uit Nieuwegein en een 24-jarige man uit Amsterdam, werden overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis, laat een woordvoerder van de politie weten.

Waarom de ruzie is ontstaan en hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen, is nog onduidelijk. Volgens een aantal festivalgangers die AT5 heeft gesproken was de sfeer op het terrein vanaf het begin al grimmig: ''Er heerste echt een soort haantjescultuur en je zag gewoon dat sommige mensen uit waren op ruzie. Het was echt niet gezellig." Een andere bezoeker zegt: "Toen ik binnenkwam merkte ik gelijk al dat er gure mensen waren. De sfeer was echt heel naar." Fouilleren Opvallend is dat veel mensen aan AT5 vertellen dat er bij de ingang volgens hen niet grondig werd gecontroleerd. "Ik zag bewakers allemaal mensen naar binnen loodsen. Ik had een tasje mee en de bewaker checkte die niet eens." Een woordvoerder van de organisatie laat weten dat iedereen die het festivalterrein op wilde werd gefouilleerd: "Helaas komen messen daar blijkbaar doorheen", vertelt de woordvoerder. "We hebben geen metaaldetectie, en blijkbaar zijn mensen dan creatief." Of metaaldetectoren hadden geholpen om het dodelijke incident te voorkomen, daar wil de woordvoerder niets over kwijt: "Dat zijn als-dan-vragen en daar kan ik op dit moment niks mee."

Na het steekincident kwamen hulpdiensten snel ter plaatse. het festival ging door, maar met zachtere muziek en duidelijke instructies naar DJ's. "Het festival afgelasten zou kunnen leiden tot meer paniek, het is een weloverwogen beslissing geweest. Je moet kiezen tussen twee kwaden, en misschien is er gewoon geen goede keuze." Een van de bezoekers stond vlakbij na het incident. "Het voelt vreemd dat iedereen lekker aan het feesten was en het festival doorging, terwijl dertig meter verder iemand werd gereanimeerd." Aanhoudingen en politie-onderzoek "Ik vind het onbegrijpelijk", gaat de organisator verder. "Ik heb zelf een kind van 22, het zal je maar gebeuren dat je met zo'n bericht wordt gebeld over iemand in je eigen omgeving." De organisatie leeft mee met nabestaanden en slachtoffers. Hoe de festivalorganisatie naar de eindverantwoordelijkheid voor dit incident kijkt? "Daar is het nog te vroeg voor, het is nog geen dag geleden. Dat ligt allemaal aan het politie-onderzoek." De politie heeft twee twintigjarige verdachten uit Amsterdam aangehouden: "Speurhonden gaan aan de slag, het terrein wordt uitgekamd. We spreken ook met getuigen en analyseren beelden en op die manier hopen we een beter beeld te krijgen", vertelt politie-woordvoerder Nabil Ou-Aissa. Alle betrokkenen bij het incident zijn tussen de 20 en 24 jaar oud: "Het is al heel heftig, maar als je de leeftijden van alle betrokkenen meekrijgt maakt het het allemaal nog veel treuriger", eindigt de politiewoordvoerder.