Stad nl De Straten: Een bloemenexplosie in de Granaatstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zoeken we de positiviteit op in de Diamantbuurt.

Melvin woont zo'n anderhalf jaar in de Granaatstraat. Een zelfstandige woning is niet altijd vanzelfsprekend voor hem geweest. Vanaf zijn achttiende belandde Melvin diep in de schulden. Toen zijn moeder overleed en hij op straat terechtkwam, besloot hij een omslag te maken. "Twee jaar later werd mijn zoon geboren en toen hij kwam, ben ik gaan knallen." Vanaf dat moment heeft Melvin zichzelf naar boven gewerkt en als alles goed loopt is hij op het einde van de maand schuldenvrij. Zijn woning op de Granaatstraat heeft hij via het Leger des Heils verkregen. Inmiddels is het zijn eigen zelfstandige woning.

Even verderop op het Smaragdplein woont Khalil. We spotten zijn huis al van veraf: de voorgevel wordt vandaag volgeplakt met gekleurde rozen. Khalil is met zijn vrienden Yusif en Igor bezig met een kunstproject. Ze hebben samen een bedrijf: Yusif is de kunstenaar en Khalil helpt hem met het management en de communicatie. Dit kunstproject wordt gemaakt om de buurt met elkaar te verbinden. Khalil is in 2019 gevlucht uit Libanon. Hij vindt het soms moeilijk om met de buren te communiceren, maar zou dat wel graag willen. "Ik woon hier al drie jaar, maar had nog nooit met de buren gepraat. Vandaag heb ik met ze gepraat en dat voelt goed." Een stap in de goede richting dus.

In het oude gemeentelijk badhuis op het Smaragdplein is de drumstudio van Pieter gevestigd. In de tijd dat nog niet iedereen een badkamer in huis had kwamen bewoners zich hier wassen voor een dubbeltje. Nadat het gebouw deze functie verloor is Pieter hier in 1984 ingetrokken met zijn drumstel. En hij is niet zomaar een drummer: in de jaren '70 is hij de hele wereld over getourd met zijn band Ekseption. "Het was een wereldberoemde band toendertijd." En wat doet deze ex-superster vandaag de dag? "Ik geef vier dagen in de week les en speel in verschillende bands." Pieter heeft de buurt altijd goed ervaren. "Er werd wel eens kattekwaad uitgehaald, maar het is hier heel rustig nu."

