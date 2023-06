Bob (67) loopt zijn 200ste marathon: "Het wordt niet makkelijker"

De 67-jarige Bob Bock houdt van hardlopen. Zoveel zelfs, dat hij vandaag in het Amsterdamse Bos zijn 200e marathon of ultraloop liep.

Het ging om de Sri Chinmoy-race. "Ik ben evengoed nog wel gespannen", zei Bob vooraf. "Het is niet zo dat het makkelijker wordt als je je 200ste loopt. Je moet het elke keer weer opnieuw doen."

In 2014 interviewde AT5 hem al bij zijn 100e wedstrijd. "Ik heb wel wat blessures gehad de afgelopen tijd", blikt hij terug. "Bij de eerste 100 marathons ging het een stuk beter. Die had ik vier jaar gelopen. En over de tweede serie heb ik bijna negen jaar gedaan."

Het blijft niet bij 200 wedstrijden, want Bob is niet van plan om te stoppen. "Het houdt je ook gewoon lekker fit. Het is goed voor je bovenkamer. Dus ik blijf gewoon lekker lopen."