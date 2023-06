Brand Joan Muyskenweg verspreidde zich via de muur naar het dak: "We staan hier nog wel even"

De brandweer is nog steeds druk bezig met de brand in een appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg. De brand heeft zich via een muur verspreid naar het dak.

De brandweer werd om 20.00 uur gealarmeerd voor een brand die zou woeden in de muur van een woning op de zesde etage. "Het bleek inderdaad te gaan om een brand die zich via de muur kon verspreiden naar het dak en daar is hij echt tot ontbranding gekomen", zegt een woordvoerder van de brandweer. "Mede ook vanwege de forse wind sloegen de vlammen uit het dak en het ging gepaard met enorme rookontwikkeling."

Het hele pand is ontruimd. "Het was echt een forse brand en daarom hebben we vooral ingezet op de veiligheid van de bewoners. Ze zijn opgevangen in een naastgelegen hotel. Op dit moment is de brandweer nog bezig om de brand in verschillende woningen te bestrijden."

Hoewel er rond 22.15 uur veel minder rook te zien was, was de brand toen zeker nog niet onder controle. "In het pand woedt nog steeds brand. In meerdere woningen. Daar zijn we nog steeds aan het blussen. We staan hier nog wel eventjes. Een exacte tijd is altijd lastig te geven, maar we staan hier nog wel even."