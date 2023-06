Bouw jongerenwoningen in de nieuwe Sluisbuurt gestart

Studentenhuisvester Duwo realiseert op het Zeeburgereiland een woningcomplex met bijna 800 jongerenwoningen. De bouw van het complex startte deze week. Volgens projectleider Esther Moors moeten de studenten die er gaan wonen zorgen voor levendigheid in de nieuw te bouwen Sluisbuurt.

Wethouder Reinier van Dantzig schetste bij de aftrap van de bouw dat studenten altijd voor gezelligheid zorgen en 'horen bij het DNA van de stad'. Het bouwproject kent zijn uitdagingen: de logistiek van verschillende bedrijven die op een relatief klein terrein moeten bouwen en de hoge kosten van de uitvoering. "Het is elke keer een puzzel om het mogelijk te maken," meent projectleider Moors. "Het zal de komende tijd echt wel even zwaar worden", aldus Van Dantzig.

In het complex komen common rooms, waar de inwoners samen kunnen koken, feesten en studeren. Naast de studentenwoningen volgen nog een park en een woontoren voor middenhuur. De verwachting is dat de studentenwoningen in 2025 opgeleverd worden.