Mobiele 'media-gym' moet HVA-studenten meer bewust maken van hun digitale CO2-uitstoot

Een uur lang Netflixen, daar staat een uitstoot van 55 gram CO2 tegenover, staat op de poster die naast het sportapparaat hangt in de aula van het Benno Premselahuis van de HvA. Hoe langer studenten op het apparaat zitten hoe voller de batterij wordt en hoe scherper het scherm is te zien waar ze van aflezen.

De gym is bedacht om op een minder abstracte manier in te laten zien dat er vervuilende energie vrijkomt bij het gebruik van media. Volgens de ontwerpers is dat thema, met de komst van Chat-GPT en andere kunstmatige intelligentieprogramma's, nu belangrijker dan ooit: "We voelen dat onze digitale media consumptie steeds meer en meer wordt. En eigenlijk vragen we ons af of we niet meer verbruiken dan we kunnen opslaan. Het is een interessante discussie", vertelt ontwerper Martina Huynh.