Komend weekend kans op tropische temperaturen: "Plaknachten op komst"

De komende dagen loopt de temperatuur verder op. Het zomerse weer van donderdag is een voorbode voor wat er de dagen erna op komst is. In het weekend kan het kwik op veel plekken uitkomen op tropische waarden van 30 graden.

De echte hitte bereikt ons vanaf vrijdag. De wind die donderdag nog uit het noorden tot noordoosten over de koude Noordzee waaide, draait dan langzaam naar het oosten. Het wordt daarmee op uitgebreide schaal warmer dan 25 graden, meldt Weeronline.

In het weekend gaat de temperatuur verder omhoog. Zowel op zaterdag als zondag stijgt het kwik op veel plaatsen naar 30 graden en regionaal zelfs 31 graden. Aan de kust zal het een paar graden koeler zijn, maar met 25 graden is het nog altijd heerlijk strandweer.

"Echte plaknachten"

Niet alleen overdag wordt een stuk warmer, ook de nachten koelen minder af. In het weekend wordt het 's nachts niet kouder dan 15 tot 17 graden en zeker in de stedelijke gebieden zoals hier in Amsterdam ligt de temperatuur nog een paar graden hoger. "Daar kunnen we dan wel van echte plaknachten spreken", aldus de weerdienst.

Ook na het weekend blijft het warm. De temperatuur ligt dan tussen de 23 en 27 graden, maar langzaamaan neemt wel de kans op een onweersbui toe.