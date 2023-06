Amsterdammers verbruiken meer water dan gemiddeld

Dat blijkt uit een nieuw CBS-onderzoek in opdracht van Waternet waarover Het Parool schrijft.

In het gebied waar Waternet verantwoordelijk is voor het drinkwater, waaronder Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel, wordt dagelijks per persoon gemiddeld 141 liter water verbruikt. Landelijk is dat 129 liter. Meer dan de helft van het water wordt gebruikt om te douchen en om naar de wc te gaan.

Douchewater

Waternet wijdt het hogere verbruik aan het hoge aantal eenpersoonshuishoudens. Maar ook in vergelijking met andere steden wordt in onze regio veel water verbruikt. Gemiddeld wordt in de stedelijke gebieden per persoon gemiddeld 133 liter per dag verbruikt.

Het verschil komt vooral door het douchegedrag, aldus de onderzoekers. In de regio Amsterdam wordt per persoon 60,1 liter water per dag bij het douchen gebruikt, waar dat landelijk 46,2 liter is. Per persoon nemen we in de regio Amsterdam gemiddeld 0,99 keer per dag een douche, terwijl dat landelijk 0,82 keer is.

Ook duurt een douchebeurt in onze regio gemiddeld iets langer: 7,7 minuten ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 7,4 minuten per keer. Verder blijken we in en om Amsterdam minder vaak een waterbesparende douchekop te hebben: 30 procent tegen 39 procent landelijk.