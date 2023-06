Liveblog: gemeenteraad debatteert over voorjaarsnota, 'geld voor brug is zoethoudertje'

SP-fractievoorzitter Remine Alberts wijst erop dat het steeds lastiger wordt om nieuwe woningen te bouwen. "Daarom moeten we dus extra zuinig zijn op wat we nu al hebben. De bestaande voorraad. Aan de woningcorporaties kunnen we dat niet overlaten. Want elke week weer horen we dat er weer nieuwe sociale huurwoningen in de verkoop gaan. En voor bedragen die sociale huurders niet kunnen opbrengen."

Ze wil dat de gemeente de woningen die in de verkoop gaan zelf koopt en aanbiedt aan Amsterdammers met een smalle beurs. "En ga nu niet meteen in de nee-stand, maar denk hier goed over na. En neem ons idee over. Want de wooncrisis heeft ingrijpen door de overheid nodig."