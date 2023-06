Stad nl Krakers, 50 Cent en yuppen: de Straten op de Oostelijke Handelskade

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op de Oostelijke Handelskade. Vroeger een oude vervallen havenbuurt en nu al jaren een populaire moderne woonwijk.

Andre heeft precies 38 jaar geleden zijn woning op de Oostelijke Handelskade gekraakt. De huizen waren niet in een goede staat. De gemeente maakte al plannen om de woningen te slopen, en was niet van plan ze te vernieuwen. Andre heeft hier samen met de bewonersvereniging een stokje voor gestoken. "Ik heb de projectleider hier uitgenodigd, hij is overtuigd geraakt en heeft het geld voor de opknapping vrijgemaakt." Zoals we vandaag zien staan de huizen er nog steeds, in goede staat. Je zou misschien wel kunnen zeggen dat Andre de buurt heeft gered.

Ook Maarten woont op de Oostelijke Handelskade en heeft er gekraakt, maar dan wat huizen verderop: in het Ontsmettingsgebouw. "Ik heb niet met de koevoet gewerkt. Het was gekraakt in december en ik kwam er in mei bij." Hij heeft zes jaar in het gebouw gewoond. Toen hij een kind kreeg en een ruimere woning verder in de straat kon huren, pakte hij zijn kans. Inmiddels woont hij hier al 35 jaar. Er is volgens Maarten veel veranderd in de buurt. "Het was lekker stil en toch gewoon tien minuten van Centraal Station. Nu is er heel veel lawaai. Ik blijf daar last van hebben."

In het Ontsmettingsgebouw zitten vandaag de dag verschillende ateliers en de opnamestudio van Remko en Tim. Remko vertelt over de geschiedenis van het gebouw: "Tussen 1921 en 1935 werden mensen uit Tsjechië en Polen gerekruteerd om hier naartoe te komen en naar Brazilië verscheept te worden. Daar gingen ze op de koffieplantages werken." En wat gebeurde er met deze mensen in het ontsmettingsgebouw? Tim: "Mensen werden hier twee weken vastgehouden onder het mom van quarantaine. Het was ook wel een beetje wat er nu aan de hand is met Nepalese arbeiders die in Dubai werken. Ze konden geen kant op."

De opnamestudio is in de kelder van het gebouw gevestigd. Van over de hele wereld komen artiesten hier muziek opnemen. Remko noemt er een paar op: "Er wordt vooral veel rock opgenomen. Niet zo veel hiphop. Ook al is 50 Cent hier wel geweest. Ik ben daar wel trots op. Maar ik ben trotser dat Brian Eno hier is geweest." Vandaag is er een band van eigen bodem aanwezig: zZz. Bandleden Björn en Daan zijn bezig met het opnemen van hun vierde plaat. Björn vertelt: "We zijn zang aan het opnemen en dat gaat als een tierelier." En hoe ziet dat eruit? Daan: "Het swingt en het is hard. Remko moest net even rust nemen voor zijn oren."

