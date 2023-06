Medewerker iLost ontslagen na achterhouden gevonden tas met 10.000 euro

Ilost is een online systeem waarbij gevonden voorwerpen worden geregistreerd en vervolgens op de website te zien zijn. Organisaties zoals het GVB, de VU en de RAI maken gebruik van het platform.

Volgens Hanneke Stegweg van iLost is de tas waar welgeteld 9960 euro inzat, het magazijn niet uit geweest. “De medewerker is na 48 uur naar ons toe gegaan en heeft opgebiecht dat hij de tas doelbewust heeft achtergehouden", vertelt zij. "De medewerker durfde de tas uiteindelijk niet mee naar huis te nemen. Hij heeft zijn excuses aangeboden en gezegd dat hij heel dom is geweest.” De tas is inmiddels opgehaald door de politie. Er is geen aangifte gedaan.

iLost wil niets zeggen over de identiteit van de medewerker. Volgens een anonieme tipgever is de medewerker niet met excuses naar zijn leidinggevende gegaan, maar werd hij betrapt en daarna ontslagen.

Zwarte bladzijde

Volgens Stegweg is dit een zwarte bladzijde in de geschiedenis van iLost. Ze vertelt dat de hele organisatie geschokt is. Er worden inmiddels maatregelen getroffen om dit in de toekomst te voorkomen. Er komen extra camera's in het magazijn en het 'vier-ogen-principe', wat tot nu toe alleen voor portemonnees geldt, wordt uitgebreid naar alle tassen.

"Eerlijkheid is het hoogste goed van iLost. Bij de screening zeg ik altijd: 'Al neem je een pen of een stukje papier mee, dan is het gelijk klaar. We zijn ontzettend geschrokken", aldus Stegweg.