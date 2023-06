Hoge Raad: geleend goud Allard Pierson Museum niet terug naar de Krim, maar naar Oekraïne

Na 9 jaar weet het Allard Pierson Museum eindelijk waar ze het geleende goud uit de Krim naartoe terug moeten brengen. De Hoge Raad heeft het definitieve oordeel geveld dat de kunstschatten niet teruggaan naar de vier musea in de Krim, die de kostbaarheden uitleenden en nu onder Russisch bestuur vallen, maar naar Oekraïne.

Het dilemma rondom het eigendomsrecht ontstond toen Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim annexeerde in maart 2014. Op dat moment lagen de schatten tentoongesteld in het Allard Pierson Museum. De meer dan duizend (veelal gouden) voorwerpen zoals kettingen, grafzerken en bijzondere stenen, waren aan het museum uitgeleend door vier musea uit de Krim.

Krim of Oekraïens?

Het museum besloot de kunstschatten te houden totdat de rechter bepaald had aan wie ze toebehoren. Aan de ene kant konden dat de Krim-musea zijn, die nu onder Russisch bestuur vallen en beweren dat de kostbaarheden cultureel en historisch erfgoed zijn van de autonome republiek de Krim. De annexatie door Rusland verandert daar volgens de musea niets aan. Aan de andere kant kon het de staat Oekraïne zijn, die zegt dat de schatten in Kiev thuishoren omdat ze bij het culturele erfgoed van het hele land horen.

Na een jarenlang juridisch proces − de musea gingen na een eerste uitspraak van de rechter in hoger beroep en daarbovenop nog eens in cassatie over dat vonnis − heeft de Hoge Raad nu dus definitief bevestigd dat de stukken aan de staat Oekraïne behoren.

Ten tijde van de uitspraak van het hoger beroep in 2021, sprak de Oekraïense president Zelensky op Twitter al van een 'langverwachte overwinning'. Hij zei dat de volgende stap het terugwinnen van de Krim was.