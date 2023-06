Groot internationaal rolstoelrugbytoernooi in Zuid: "Het gaat er hard aan toe"

De Rolling Rhinos, de Greifswalder Rollmöpse en tien andere Europese rolstoelrugby-teams, strijden dit weekend om de winst van het Amsterdam Quad Rugby Tournament in Sporthallen Zuid. "Je ziet soms echt spelers die met dertig kilometer per uur op elkaar inrijden."

Emilio Moes is aanvoerder van de Amsterdam Terminators die vandaag strijden om de derde plaats. "Het is de gaafste sport waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt", vertelt hij. "Rolstoelrugby is een full contact sport waarbij je vier tegen vier speelt en probeert te scoren. En dat kan er behoorlijk hard aan toe gaan."

Dat is ook de reden dat de sport voorheen bekend stond als murderball. "Inmiddels noemen we het niet meer zo", lacht rolstoelrugbyer Reda Haouam. "Toen er toernooitjes georganiseerd moesten worden en sponsoren nodig waren, bleek het moeilijk om bedrijven te vinden die zich wilden verbinden aan de naam murder. We noemen het nu gewoon rolstoelrugby."