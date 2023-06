Liveblog: verkeersexpert vindt dichthouden Weesperstraat tijdens tunnelstoring onlogisch

Het MKB windt er geen doekjes om, zij zijn tegen de knipproef in de huidige vorm. "Wij hebben drie jaar hartstochtelijk campagne gevoerd tegen deze proef, nu is het toch zo ver", aldus vicevoorzitter Guido Frankfurther. "We denken dat het heel slecht is voor de bereikbaarheid van de ondernemers in het centrum, Oost en Zuid. Maar we gaan het zien."

Frankfurther ziet een aantal lichtpuntjes wat het MKB wel bevalt. "Als je die slagbomen even wegdenkt, dan staan er prachtige bloembakken en is het mooi groen. Het is ook goed dat de straat van twee naar één rijstroken gaat, dat is waar het MKB wel naar toe wil. Met een paar winkels en terrasjes er bij kan het een leuke stadsstraat worden."