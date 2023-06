Liveblog: 'knip' op Weesperstraat half uur later van start vanwege file

In de ochtend gaan de slagbomen op de Weesperstraat dicht en die gaan pas laat op de avond weer open. Alleen vanochtend zijn de slagbomen nog nergens te bekennen. De mensen die de slagbomen moeten plaatsten staan vast in de file vanwege een storing in de Piet Heintunnel.

Dat bevestigt de woordvoerder van Verkeerswethouder Melanie van der Horst aan AT5. Zo rond 07.00 uur waren de slagbomen nog steeds nergens te bekennen. Verkeersregelaars zijn om 06.30 wel begonnen met het tegenhouden van het verkeer en het afsluiten van de weg, maar doen dat vooralsnog zonder slagbomen.

Vanwege de storing in de Piet Heintunnel moet het verkeer omrijden via de Amsterdamsebrug, daar staat op het moment een flinke file. Wat de precieze oorzaak is van de storing is nog niet duidelijk, dat geldt ook voor hoelang de tunnel gesloten blijft.