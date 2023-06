'Ajax mikt op Maurice Steijn als trainer en oud-speler Maduro als assistent'

De directie van Ajax zou Sparta-trainer Maurice Steijn als de nieuwe hoofdtrainer van de club willen hebben. Oud-Ajacied en assistent-trainer van Almere City, Hedwiges Maduro, zou naast Steijn op de bank plaats moeten nemen. Maar of Ajax het tweetal weet binnen te halen is nog maar de vraag.

Dat melden onder andere De Telegraaf en ESPN. Het nieuws kwam gisteren als een donderslag bij heldere hemel. De trainer van FK Bodø/Glimt die Ajax op het oog had en die nadrukkelijk met de club in verband werd gebracht, Kjetil Knutsen, komt niet richting Amsterdam. Volgens de krant zouden de onderhandelingen tussen Sven Mislintat, de nieuwe directeur voetbalzaken, en de Noor zijn stukgelopen. Volgens Knutsen zelf wil hij de club niet verlaten midden in het seizoen. De Noorse competitie begint vanwege de strenge winters in april en eindigt begin december, er zijn nu daarom pas tien wedstrijden geweest.

Van Noorwegen naar Rotterdam

Net zoals het nieuws over Knutsen uit het niets kwam, kwam voor vele supporters de volgende topkandidaat van Ajax ook als een verrassing. De Telegraaf schrijft namelijk dat Maurice Steijn nu dik voorop zou liggen om de hoofdtrainer van Ajax te worden. De 49-jarige Hagenees bracht Sparta dit seizoen tot de finale van de play-offs voor Europa, wat voor de Rotterdamse club een unieke prestatie is. Eerder stond hij aan het roer bij ADO Den Haag, VVV en NAC Breda, waar hij ook goede prestaties mee boekte. Europese ervaring heeft Steijn echter niet.

Voor de camera van RTV Rijnmond heeft Gerard Nijkamp, technisch directeur van de Rotterdamse club, gereageerd op de geruchten. "Op dit moment is er wat ons betreft nog niets aan de hand. We gaan in gesprek met Maurice en daar wil ik het eigenlijk bij laten." De club ziet Steijn het liefst nog een seizoen in Rotterdam blijven, omdat hij ook nog een doorlopend contract heeft. "We gaan het zien. Als het zo is dat Ajax interesse heeft, dan zullen ze mij moeten bellen en dat is nog niet gebeurd."