Amsterdamse Batoul verloor zus na omslaan vluchtelingenboot: "Ze verdient een eerbetoon"

Maysoon Karbijha is twintig als ze samen met haar vader en broer de oversteek maakt van Syrië naar Europa. Maysoons broer en vader overleven de tocht, maar Maysoon raakt vermist. De Amsterdamse Batoul, die al eerder naar Nederland kwam, maakt een documentaire over haar zus en deze week is de de film voor het eerst op televisie te zien: "Er wordt in mijn familie nooit over haar gesproken, daarom maak ik deze documentaire."

"Mijn zusje is een hele sympathieke vrouw met heel veel ambities", vertelt Batoul als ze haar zusje Maysoon omschrijft. Maar lang zijn dit soort woorden niet gewisseld in haar familie. In augustus 2014 gaat een boot met vluchtelingen vanuit Syrië naar Nederland. "De boot kapseist en honderd mensen raakten vermist. Maysoon was één van die mensen." Haar zusje verdwijnt en tot de dag van vandaag weet de familie niet waar zij is en of ze heel misschien nog leeft: "Ze sprong in het water en verdween."

Sinds de vermissing hangt er spanning in de familie. "Maar ik wil herinneringen aan mijn zus, zij mag niet vergeten worden. Daarom wilde ik een documentaire maken waarin ik probeer om mijn familie over mijn zus te laten praten." Batoul gaat in gesprek met haar ouders, haar zus en broer en de toenmalige geliefde van haar zus. "Het was heel heftig, want het raakt mijn ouders zo erg, en mij ook. Maar het is wel gelukt om te praten, al is het nog steeds niet makkelijk."