Volledige oppositie roept wethouder op om vervoer voor mensen met beperking door 'knip' te laten rijden

Alle oppositiepartijen van de gemeenteraad hebben in een brandbrief aan verkeerswethouder Van der Horst gevraagd of zij het aanvullend openbaar vervoer (AOV) toch toegang kan verlenen door de knip op de Weesperstraat. Eerder werd duidelijk dat het vervoer voor mensen met een beperking geen toegang krijgt en dat zij hun klanten in de omgeving niet kunnen ophalen.

"Door het ontbreken van een uitzondering voor het aanvullend openbaar vervoer bij de 'knip', wordt de toegankelijkheid voor ouderen en mensen met een beperking ernstig belemmerd", schrijven de partijen in de brief.

'Tegen onze principes in'

De oppositiepartijen halen het item van AT5 aan dat gisteren verscheen over Nicki Avoda. Zij woont precies tussen de knip in en moet regelmatig naar het ziekenhuis, maar kan niet worden opgehaald of worden afgezet. "Als ik naar het Antoni van Leeuwenhoek ben geweest, zet de taxi me weer bij het Sarphatihuis af. Dat is tien minuten van mijn huis", zo legde Avoda gisteren uit.

Voor de oppositiepartijen gaat dit de pet te boven. "Deze situatie gaat in tegen onze principes van inclusiviteit en zorg voor de meest kwetsbare leden van onze gemeenschap." Zij doen daarom dringen een beroep aan de wethouder om het beleid te overwegen en een uitzondering te maken voor het AOV.

Gemeente in gesprek met RMC

"Het is de bedoeling dat alle plekken nog bereikbaar zijn met de auto. We zijn nu met het RMC in gesprek om te kijken wat het probleem precies is waarom ze niet tot de voordeur zouden kunnen rijden en gaan kijken naar een oplossing", reageert Van der Horst in reactie op de situatie. "We willen onderzoek doen hoe we de stad ook in de toekomst bereikbaar kunnen houden, en dat is juist ook om ervoor te zorgen dat de bereikbaarheid voor mensen met een beperking verbetert."

Bekijk hier het verhaal dat AT5 maakte over Nicki Avoda.