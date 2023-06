Stad weer vol files, gemeente zet slagbomen bij knips even open

Alle knips zijn rond 18.50 uur korte tijd opgeheven. Dat kwam door grote drukte in de stad. Ongeveer een kwartier later gingen de slagbomen weer dicht.

Volgens verschillende Amsterdammers zijn de knips, net als eerder deze week, juist de voornaamste oorzaak van de verkeersdrukte. Door de afsluiting van de Weesperstraat zijn er nog maar weinig routes om de stad in en uit te komen. Een van de meest gebruikte routes is de Kattenburgerstraat van of naar de Piet Heintunnel, daar staat inmiddels vrijwel continu file. Op andere plekken is het ook raak. "Chaos in de stad!!!", laat een automobilist weten. "Alles zit vast. Ring, Panamalaan, Kattenburgerstraat, kortom alles."

Volgens een woordvoerder van wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) kwam de drukte door een ongeluk in de IJtunnel en een sluiting van de Piet Heintunnel. Zij sprak rond 16.45 uur van een 'kortstondige sluiting vanwege een stilstaand voertuig' in de Piet Heintunnel. Een omstander liet weten dat het om een sluiting van ruim dertig minuten ging. De tunnel is inmiddels wel open.

Files in Noord Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Bus 22, die onder meer op de Spaarndammerstraat, langs het Centraal Station, op de Prins Hendrikkade en op het Kattenburgerplein rijdt, had maar liefst een uur vertraging. De oorzaak was volgens het GVB 'verkeersdrukte'.

"Sinds de knip van de Weesperplein is het een puinhoop met het verkeer op de IJdoornlaan in Noord"

In Noord is het volgens verschillende buurtbewoners al de hele week druk, omdat verkeer richting de IJtunnel wil om het centrum in de komen. "Gigafile in Noord voor de IJtunnel, omdat het na de tunnel zo vast staat", laat een omstander weten.

Een bewoner: "Sinds de knip van de Weesperplein is het een puinhoop met het verkeer op de IJdoornlaan in Noord." En nog een andere bewoner: "Alles staat weer vast, geweldig die knip. Amsterdam Noord 16.00 uur 's middags op de IJdoornlaan. Elke dag staat het muurvast. Vanaf Buikslotermeerplein naar oprit Zeeburg Nieuwendam."

A10 Noord

Een woordvoerder van de ANWB, die vooral naar het verkeer buiten de bebouwde kom kijkt, bevestigde rond 17.45 uur dat er files stonden op de snelwegen rond de stad. "In het hele land staan er files. Het gaat in Amsterdam vooral om de A10 Noord. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. We zien ook dat het vastloopt in de stad."

Er zijn sinds maandag in vier nieuwe knips in de stad. De meest prominente is de knip op de Weesperstraat. De andere drie knips, op de Anne Frankstraat, de Hoogte Kadijk en de Kattenburgergracht, zijn bedoeld om te voorkomen dat verkeer via die routes omrijdt.