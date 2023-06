Huidige paspoortcontrole trein Londen blijft mogelijk toch langer

Eurostar, NS, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doen een 'ultieme poging' om te voorkomen dat er zeven tot elf maanden geen treinen tussen het Centraal Station en Londen rijden. Geprobeerd wordt onder meer om de huidige locatie van de paspoortcontrole pas later af te breken.

Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen in een brief aan Kamerleden. Er wordt een onafhankelijk bureau ingeschakeld, 'om nogmaals naar de mogelijkheden te kijken om de huidige lounge langer te behouden en de nieuwe locatie in de Amstelpassage te versnellen, zodat het mogelijk blijft om beveiligd te vertrekken vanaf dit station'.

"Alle partijen hebben de grootste voorkeur voor beveiligd vertrek vanaf Amsterdam Centraal naar Londen", schrijft de staatssecretaris. "Mocht dit onverhoopt toch niet mogelijk zijn, dan wordt wat mij betreft ook gekeken hoe de gevolgen voor de reiziger zo klein mogelijk gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door een overstap in Rotterdam of Brussel."

De hal waar de paspoorten van treinreizigers die naar Londen willen gecontroleerd worden moet weg vanwege werkzaamheden aan het Centraal Station. Er komt een tijdelijk nieuwe hal in de Amstelpassage van het Centraal Station, maar het lijkt er vooralsnog op dat die hal niet op tijd af is.