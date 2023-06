Eerste zomerstorm losgebarsten: nu ook in Amsterdam code oranje

De eerste zomerstorm is een feit. Flinke buien en harde windstoten razen over de stad. In Amsterdam geldt code oranje.

Op foto's en video's is te zien dat er zeer donkere wolken hangen boven stad. Ook is er veel regen en harde wind te zien. Het noodweer kan volgens het KNMI voor gevaar en schade zorgen: van wateroverlast en omvallende bomen tot rondvliegende voorwerpen en blikseminslag.

Grote hagelstenen

De eerste onweersbuien trokken rond 14.30 uur over Zeeland in noordoostelijke richting. Het KNMI verwacht dat er vanavond in korte tijd veel neerslag kan vallen. Daarnaast kunnen er behoorlijk harde windstoten zijn tot 100 kilometer per uur en kan het met hagelstenen van twee centimeter gevaarlijk hard hagelen, zo meldt Weerplaza.

De buien boven de stad breken volgens Buienradar rond 17.00 uur los. Tijdens de avondspits trekken de buien vooral over het zuiden en het midden van het land.