IT-beroepen kampen met personeelstekorten

Met de digitalisering die in sneltreinvaart om zich heen grijpt, heeft de IT-sector een recordaantal openstaande vacatures bereikt. Meer dan de helft van de IT-beroepen kampt met structurele personeelstekorten. Om de gaten op te vullen kiezen steeds meer mensen voor een carrièreswitch naar de IT-sector. In SWITCH Verborgen digitalent vertellen drie Amsterdammers waarom ze zich hebben laten omscholen tot IT professionals.

Wist je dat één op de 17 personen op de Nederlandse arbeidsmarkt op dit moment werkzaam is in de IT? Dat is bijna een verdubbeling in tien jaar tijd. En als dat tempo zich voortzet, zal in 2030 maar liefst één op de tien werkenden in de IT werken. De digitale revolutie heeft gezorgd voor een enorme vraag naar IT-professionals. Dat betekent dat er kansen liggen voor iedereen die zich wil omscholen. Zoals Leroy, die door de coronacrisis gedwongen werd om zijn carrière als DJ vaarwel te zeggen.