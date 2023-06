A10 Noord twee weekenden afgesloten: "Wij gaan de ring voorzien van een laag stiller asfalt"

Langs de A10 zijn geluidsschermen beschadigd door een hevige storm. Om verdere schade te voorkomen, heeft Rijkswaterstaat ze verlaagd. Gelukkig is er goed nieuws voor de bewoners die langs de snelweg wonen: er komt een nieuwe laag stiller asfalt op de rijbanen in beide richtingen. Dit betekent dat ze minder last zullen hebben van het verkeerslawaai.

Er rijdt: twee weekenden lang geen verkeer op Ring Noord. Omgevingsmanager Harold Hansen legt uit waarom: "Wij kunnen alleen maar asfalt draaien als er geen verkeer op zit. Dus op het moment dat wij de binnenring doen, sluiten wij die af en kan het verkeer langs de buitenring en het weekend erop doen wij het net andersom."