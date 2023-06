Acteur Willem Nijholt (88) overleden

Willem Nijholt is op 88-jarige leeftijd overleden, dat heeft een woordvoerder van de familie bevestigd. De acteur is vredig thuis ingeslapen in Amsterdam.

Nijholt werd geboren in 1934 in het toenmalige Nederlands-Indië en op zijn 23e begon hij met zijn opleiding aan de Amsterdamse Toneelschool. Hij werd in de jaren 60 bekend door de tv-serie Oebele. In de jaren 70 werkte hij ook samen met Wim Sonneveld en Corrie van Gorp. Nijholt speelde gedurende zijn carrière in veel toneelstukken en tv-series, zoals De Stille Kracht en de Kris Pusaka.

In 1977 ontving Nijholt de Johan Kaartprijs. Dit is een prijs voor iemand die een opmerkelijke prestatie op het gebied van theateramusement heeft geleverd.

Penoza

Het jongere publiek zal Nijholt voornamelijk kennen van zijn laatste televisierol in Penoza II (2013), toen speelde hij een maffiabaas. In 2018 kondigde Nijholt aan te stoppen met optreden, maar in datzelfde jaar keerde hij toch terug in het theaterstuk De Indië Monologen.

Onze showbizzverslaggever Frank Awick ging in 2011 met Nijholt in gesprek over zijn boek waarin hij vertelt over zijn leven als acteur, de liefde en zijn ervaringen in een Japans interneringskamp.